Florence and the Machine e Mumford & Sons tocam no Rio em março de 2016

Como parte das atrações do festival Lollapalooza Brasil (marcado para os dias 12 e 13 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo), o Rio de Janeiro vai ter shows de Florence + the Machine e Mumford & Sons, no Metropolitan, dia 14 de março, com ingressos de R$ 125 e R$ 550 (veja o serviço completo abaixo).

No Circo Voador, os cariocas poderão assistir ao show das bandas Of Monsters and Men e The Joy Formidable, no dia 13 de março, e Alabama Shakes, no dia 15.

A capital fluminense também recebe apresentações das bandas Twenty One Pilots e Walk The Moon, no dia 16 de Março, no Sacadura 154.

+ ENQUETE: Qual é o show mais aguardado do Lollapalooza 2016?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o serviço dos shows:

OF MONSTERS AND MEN E THE JOY FORMIDABLE – CIRCO VOADOR

Data: domingo, 13 de março de 2016

Local: Circo Voador

End: Rua dos Arcos s/n – Lapa

Horário: 20h

Capacidade: 2.500 pessoas

Ingressos: de R$120 a R$320(ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA – LOTE 1 R$120 R$240

PISTA – LOTE 2 R$140 R$280

PISTA – LOTE 3 R$160 R$320

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Circo Voador – Rua dos Arcos s/n – Lapa

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingresso.com

Pontos de venda físicos – www.circovoador.com.br

FLORENCE + THE MACHINE E MUMFORD & SONS – METROPOLITAN

Data: segunda-feira, 14 de março de 2016

Local: Metropolitan

End: Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Horário: 21h

Capacidade: 8.433 pessoas

Ingressos: de R$ 125,00 e R$ 550,00 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: de 12 a 14 anos permitida a entrada acompanhado por responsável legal e acima de 15 anos permitida a entrada desacompanhada.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA LOTE 1 R$125 R$250

PISTA LOTE 2 R$140 R$280

PISTA LOTE 3 R$160 R$320

PISTA PREMIUM LOTE 1 R$225 R$450

PISTA PREMIUM LOTE 2 R$240 R$480

PISTA PREMIUM LOTE 3 R$255 R$510

CAMAROTE R$275 R$550

POLTRONA R$140 R$280

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan: Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Segundas -feiras: Fechada

Terças-feiras a sábados, das 12h às 20h

Domingos e feriados, das 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega

ALABAMA SHAKES – CIRCO VOADOR

Data: terça-feira, 15 de março de 2016

Local: Circo Voador

End: Rua dos Arcos s/n – Lapa

Abertura dos portões: 20h

Horário do show: 22h

Capacidade: 2.500 pessoas

Ingressos: de R$120 e R$320 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 14 anos. De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA – LOTE 1 R$120 R$240

PISTA – LOTE 2 R$140 R$280

PISTA – LOTE 3 R$160 R$320

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Circo Voador – Rua dos Arcos s/n – Lapa

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingresso.com

Pontos de venda físicos – www.circovoador.com.br

TWENTY ONE PILOTS E WALK THE MOON – SACADURA 154

Data: quarta-feira, 16 de março de 2016

Local: Sacadura 154

End: Rua Sacadura Cabral, 154

Horário: 21h

Capacidade: 1.500 pessoas

Ingressos: de R$125 a R$250 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h40

Classificação etária: De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$125 R$250

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Banco de Areia – Shopping Rio Sul – SEG a SÁB das 14h às 21h – DOM das 15h às 20h

Banco de Areia – Shopping Leblon – SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 15h às 20h

South – Centro, Rua do Ouvidor, 164 – SEG a SEX das 09h às 18h

South – Shopping Tijuca – SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

South – Barra Shopping –SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

South – Nova América Shoping –SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingressocerto.com