Flip inicia venda de ingressos nesta segunda-feira

A venda de ingressos para a Flip 2015 começa nesta segunda-feira, 1º, às 11h da manhã. O preço do ingresso para a programação principal na tenda dos autores é de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O limite é de duas entradas por mesa para cada comprador. O evento será realizado entre os dias 1.º e 5 de julho. Os destaques desta edição são os escritores Roberto Saviano, Richard Flanagan e David Hare.

Outro atração importante é Jean Plantureux, cartunista do jornal francês Le Monde desde 1972. Ele vai dividir a mesa com Riad Sattouf (ex-Charlie Hebdo) e Rafa Campos, no sábado, 4/7, às 15 horas.

Os ingressos estarão à venda pelo site da Tickets for Fun, em pontos de venda e pelo telefone 4003-5588. A organização recomenda que se faça um cadastro prévio para agilizar a compra. Cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos por mesa.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta, 1.º de julho

19 h

Conferência de abertura – As Margens de Mário

Beatriz Sarlo, Eliane Robert Moraes e Eduardo Jardim

Quinta, 2 de julho

10 h

A Cidade e o território

Antônio Risério e Eucanaã Ferraz

12 h (mesa Zé Kleber)

Falando Alemão

Geovani Martins, Deocleciano Moura Faião e Katjusch Hoe

15 h

De Micróbios e Soldados

Diego Vecchio e Saša StanišIC

17h15

A Poesia em 2015

Matilde Campilho e Mariano Marovatto

19h30

Encontro com Colm Toíbín

21h30

Do Angu ao Kaos

Jorge Mautner e Marcelino Freire

Sexta, 3 de julho

10 h

Encontro com Boris Fausto

12 h

São Paulo! Comoção de Minha Vida…

Roberto Pompeu de Toledo e Carlos Augusto Calil

15 h

As Ilusões da Mente

Eduardo Giannetti e Sidarta Ribeiro

17h15

Escrever ao Sul

Ngugi wa Thiong’o e Richard Flanagan

19h30

Amar, Verbo Intransitivo

Ana Luisa Escorel e Ayelet Waldman

21h30

Os Imoraes

Eliane Robert Moraes e Reinaldo Moraes

Sábado, 4 de julho

10 h

Turistas e Aprendizes

Beatriz Sarlo e Alexandra Lucas Coelho

12 h

Encontro com David Hare

15 h

De Balões e Blasfêmias

Riad Sattouf e Rafa Rocha

17h15

Os Homens que Calculavam

Artur Ávila e Edward Frenkel

19h30

Encontro com Roberto Saviano

21h30

Desperdiçando Verso

Arnaldo Antunes e Karina Buhr

Domingo, 5 de julho

10 h

Música, Doce Música

José Ramos Tinhorão e Hermínio Bello de Carvalho

12 h

De Frente para o Crime

Leonardo Padura e Sophie Hannah

14 h

Conferência de encerramento

José Miguel Wisnik

16 h

Livro de cabeceira