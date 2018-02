Flip divulga programação

Heloisa Aruth Sturm

O escritor alagoano Graciliano Ramos será o grande homenageado da 11ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A organização do festival divulgou na manhã desta quinta-feira, 23, a programação completa do evento, que neste ano acontece entre os dias 3 e 7 de julho. Dos vinte encontros programados, quatro mesas debaterão a vida e a obra de Graciliano. Uma delas terá a presença de Nelson Pereira dos Santos, cineasta que transpôs para as telas as histórias de Vidas Secas e Memórias do Cárcere.

A abertura da Flip será feita pelo amazonense Milton Hatoum, colunista do Caderno 2, e terá ainda show do cantor Gilberto Gil. Orçada em R$ 8,6 milhões, a edição deste ano trará 41 convidados – 23 brasileiros e 18 estrangeiros – e intensificará o hibridismo entre as artes, trazendo nomes como o historiador de arte T.J. Clark, o arquiteto português Eduardo Souto de Moura, o cineasta Eduardo Coutinho e as cantoras Miúcha e Maria Bethânia. “Neste anos temos uma presença um pouco maior de artistas de outras áreas que não a literatura, o que não chega a ser uma novidade, já que este é um festival de artes e ideias, que tem como eixo a literatura”, disse Miguel Conde, curador da Flip.

A expectativa de público é de 20 a 25 mil pessoas – a cidade dispõe de 15 mil leitos para hospedagem. Todas as mesas serão transmitidas ao vivo pela internet. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 10 horas do dia 10 de junho, via internet (www.ingressorapido.com.br), telefone (4003 1212) e em pontos de venda. Os ingressos custarão entre R$ 12 e R$ 46.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA (3/7)

19h

Graciliano Ramos: Aspereza do Mundo e Concisão da Linguagem

Milton Hatoum

21h30

Show de Gilberto Gil

QUINTA (4)

10h

O Dia a Dia Debaixo d’Água

Alice Sant’Anna

Ana Martins Marques

Bruna Beber

12h

As Medidas da História

Paul Goldberger

Eduardo Souto de Moura

14h30

Culturas Locais e Globais

Marina de Mello e Souza

Gilberto Gil

17h15

Formas da Derrota

José Luiz Passos

Paulo Scott

19h30

Olhando de Novo Para Guernica, de Picasso

T. J. Clark

SEXTA (5)

10h

Graciliano Ramos: Ficha Política

Randal Johnson

Sergio Miceli

Dênis de Moraes

12h

O Prazer do Texto

Lila Azam Zanganeh

Francisco Bosco

15h

A Vida Moderna em Kafka e

Baudelaire

Roberto Calasso

Jeanne Marie Gagnebin

17h15

Ficção e Confissão

Tobias Wolff e Karl Ove

Knausgard

19h30

Lendo Pessoa à Beira-mar

Maria Bethânia

Cleonice Berardinelli

21h30

Uma Vida no Cinema

Nelson Pereira dos Santos

Miúcha

SÁBADO (6)

10h

Maus Hábitos

Nicolas Behr

Zuca Sardan

12h

Encontro com Eduardo Coutinho

15h

O Espelho da História

Aleksandar Hemon

Laurent Binet

17h15

Os Limites da Prosa

John Banville

Lydia Davis

19h30

Encontro com Michel

Houellebecq

DOMINGO (7)

11h

Graciliano Ramos: Políticas da Escrita

Wander Melo Miranda

Lourival Holanda

Erwin Torralbo Gimenez

13h

Tragédias no Microscópio

Daniel Galera

Jérôme Ferrari

15h

Literatura e Revolução

Tamim Al-Barghouti

Mamede Mustafa Jarouche

17h

A Arte do Ensaio

Geoff Dyer

John Jeremiah Sullivan

18h45

Livro de Cabeceira