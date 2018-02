A cantora Fiona Apple foi presa na noite desta quarta-feira, 19, por posse de drogas. De acordo com o site TMZ, ela admitiu à polícia que portava 450 gramas de maconha e haxixe, encontrados no ônibus da sua turnê, no Texas, por cães farejadores.

A revista aconteceu depois de uma parada rotineira do ônibus para inspeção, na cidade de Sierra Blanca. Após passar a noite na cadeia, a cantora pagou uma fiança de U$ 10.000 – cerca de 20.000 reais, e foi solta.