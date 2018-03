Filmes com videogame

Personagens do jogo Final Fantasy. Foto: Divulgação



Já pensou em fazer vídeos com as imagens do Sonic, Super Mario ou Final Fantasy? O Cinusp vai ministrar no final deste mês um curso de 25 horas que ensina a produzir filmes a partir de videogames.

A oficina Machinima (mistura de cinema, animação e máquina) vai do dia 21 ao 25 de fevereiro, entre as 13h e 18h. As aulas acontecem no Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária).

Os interessados têm que ter familiaridade com um software de edição de imagens em bitmap (o Photoshop, por exemplo) e ter experiência em interação com videogame de terceira pessoa (tipo GTA, Battlefield e Hallo).

As inscrições podem ser feitas até 16 de fevereiro pelo email cinusp@usp.br. Os candidatos devem mandar um currículo, além de algum trabalho audiovisual disponível na internet ou um roteiro de vídeo com duração de um minuto contextualizado num ambiente de videogame.

Na semana seguinte, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, serão exibidos vídeos relacionados ao tema, em sessões às 16h e às 19h.

Confira a programação da mostra no site do Cinusp.