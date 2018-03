Filme sobre Barack Obama e Michelle ganha as primeiras fotos

O longa Southside With You, que conta a história do primeiro encontro entre o presidente dos EUA, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, ganhou suas primeiras imagens. Nas fotos, é possível ver os atores Parker Sawyers e Tika Sumpter interpretando o casal.

Dirigido pelo estreante Richard Tanne se passa em Chicago, nos Estados Unidos, em 1989, no momento em que Barack e Michelle saíram pela primeira vez. Os dois foram juntos assistir ao filme”Faça a coisa certa, do diretor Spike Lee, no cinemas.

As gravações começaram no início de julho. Sawyers, que interpreta Obama, fez pequenas participações em filmes como A Hora Mais Escura (2012) e no ainda não lançado Snowden, sobre a vida de Edward Snowden. Sumpter é mais conhecida por seu trabalho na televisão americana, com um papel na série Gossip Girl.