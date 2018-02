Filme que representará o Brasil no Oscar 2013 será escolhido nesta quinta-feira, 20

Será anunciada nesta quinta-feira, 20, a produção representante do País na 85ª edição do Oscar, que será realizada no dia 24 de fevereiro de 2013, no Dolby Theatre de Hollywood, em Los Angeles.

A Secretaria do Audiovisual, vinculada ao Ministério da Cultura, recebeu 16 inscrições de longas-metragens interessados em participar da seleção para a indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

A comissão de seleção é formada pela Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Ana Paula Dourado Santana; Ana Luiza Azevedo; Andre Sturm; Carlos Eduardo Rodrigues; Flávio Tambellini; George Torquato Firmeza; José Geraldo Couto; e Lauro Escorel.

O anúncio do filme selecionado será às 10 horas, no Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

Confira a lista dos longas inscritos:

1 – À Beira do Caminho

2 – Billi Pig

3 – Capitães da Areia

4 – Colegas

5 – Corações Sujos

6 – Dois Coelhos

7 – Heleno

8 – Elvis & Madona

9 – Histórias Que Só Existem Quando Lembradas

10 – Luz Nas Trevas

11 – Menos Que Nada

12 – Meu País

13 – O Carteiro

14 – O Palhaço

15 – Paraísos Artificiais

16 – Xingu