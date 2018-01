A Separação, do iraniano Ashgar Farhadi, belíssimo trabalho sobre as consequências na vida de uma família após a esposa sair de casa, venceu o Globo de melhor filme estrangeiro.

O longa concorria, entre outros, com A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar, e In the Land of Blood and Honey, estreia de Angelina Jolie na direção.