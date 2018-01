Filme em que Christopher Plummer substitui Kevin Spacey ganha trailer; veja

O primeiro trailer do filme Todo o Dinheiro do Mundo, do diretor Ridley Scott, foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 29.

Na prévia, Christopher Plummer aparece pela primeira vez no papel de J. Paul Getty, que seria de Kevin Spacey, retirado totalmente do filme por decisão de Scott, após as denúncias de assédio sexual contra o ator. O cineasta preferiu refazer as cenas de Spacey com Plummer – as gravações iniciaram no dia 20 de novembro e terminam ainda nesta quarta, 29. A estreia nos EUA foi mantida para 22 de dezembro.

+ Ridley Scott fala sobre substituir Kevin Spacey em filme: “Não se pode tolerar esse comportamento”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo o Dinheiro do Mundo conta a história de Gail Getty (Michelle Williams), que precisa convencer o seu bilionário sogro (Plummer) a pagar o resgate do seu filho, que foi sequestrado. Mark Wahlberg também está no longa.

O filme ainda não tem data para chegar aos cinemas brasileiros.