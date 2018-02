Filme com Regina Casé é favorito na lista do ‘Indiewire’ ao Oscar de melhor estrangeiro

O blog norte-americano Indiewire, um dos mais importantes veículos independentes sobre cinema nos EUA, fez nesta semana uma lista com filmes favoritos para as indicações do Oscar 2016. Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, com Regina Casé, está entre os favoritos para concorrer na categoria melhor filme estrangeiro.

Os outros “concorrentes” da categoria apontados pelo site são: Dheepan (França), Gueros (México), Mustang (Turquia) e Saul fia (Hungria).

Na categoria melhor filme, o site faz várias ressalvas mas chega a uma lista com cinco: 45 Years (Andrew Haigh), Carol (Todd Haynes), Divertida Mente (Pete Docter, Ronaldo Del Carmen), Love & Mercy (Bill Pohlad) e Mad Max – Estrada da Fúria (George Miller).