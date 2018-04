Filme brasileiro ‘Que Horas Ela Volta?’ está fora da disputa de Oscar estrangeiro

O filme brasileiro Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, não está na lista dos 9 longas que continuam na disputa do Oscar de melhor produção estrangeira. A Academia de Artes e Ciências de Hollywood divulgou, no final da noite de quinta, dia 17, a lista dos novos finalistas, que passarão agora por uma nova seleção, que vai indicar, no dia 14 de janeiro, os 5 candidatos à estatueta. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de fevereiro, em Los Angeles.

Que Horas Ela Volta? também não figurou entre os finalistas do Globo de Ouro, prêmio concedido pelos correspondentes estrangeiros que cobrem as notícias em Hollywood. Sobrou apenas o Critics’ Award. Como o filme brasileiro já foi exibido nos Estados Unidos, há chance ainda de ganhar indicação em outras categorias, especialmente a de melhor atriz, para Regina Casé.



Dos 9 finalistas, o mais cotado é o húngaro Filho de Saul, que deverá estrear no Brasil no dia 4 de fevereiro.

A lista completa:

The Brand New Testament, da Bélgica, dirigido por Jaco Van Dormael

Embrace of the Serpent, da Colômbia, dirigido por Ciro Guerra

A War, da Dinamarca, dirigido por Tobias Lindholm

O Esgrimista, da Finlândia, dirigido por Klaus Härö

Mustang, da França, dirigido por Deniz Gamze Ergüven

Labirinto de Mentiras, da Alemanha, dirigido por Giulio Ricciarelli

Filho de Saul, da Hungria, dirigido por László Nemes

Viva, da Irlanda, dirigido por Paddy Breathnach

Threeb, da Jordânia, dirigido por Naji Abu Nowar