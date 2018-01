Filme ‘Amy’ será exibido no Brasil entre os dias 26 e 29 de setembro

O filme AMY, dirigido por Asif Kapadia, sobre a vida e carreira da cantora britânica Amy Winehouse, uma das artistas mais importantes de sua geração, será exibido no Brasil pela rede de cinemas Cinemark. As exibições ocorrerão entre os dias 26 e 29 de setembro, e informações sobre horários e salas ainda não foram divulgados.

+ Amy Winehouse, última diva trágica do soul, completaria 32 anos

+ Filme renegado pelo pai mostra como Amy Winehouse era genial

+ Documentário devastador sobre Amy Winehouse faz sucesso na Inglaterra

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Produzido pela On The Corner Films (do documentário Senna, vencedor do BAFTA 2012) e subsidiado pela Globe Productions, empresa do grupo Universal Music, AMY estreou no festival de Cannes deste ano. Veja o trailer:

O filme foi o maior lançamento de documentário britânico da história, e conta a trajetória da jovem cantora inglesa que virou um importante nome do soul, jazz e R&B contemporâneo. Amy Winehouse morreu em julho de 2011 e possui três álbuns lançados: Frank, Back to Black e Amy Winehouse Live, além do trabalho póstumo Lioness: hidden treasures.