Filme ‘A Hard Day’s Night’, dos Beatles, voltará a ser exibido nos cinemas

Em 1964 os Beatles estrelaram o primeiro filme de suas carreiras, a descontraída comédia musical em preto e branco A Hard Day’s Night: Os Reis do Iê Iê Ie. O longa traz os quatro garotos de Liverpool no papel deles mesmos.

A produção será relançada nos cinemas brasileiros nos dias 3, 6 e 8 de março, em 20 cinemas da rede Cinemark em 17 cidades, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. A versão que ganhará os cinemas do Brasil é a versão remasterizada em 4K de A Hard Day’s Night. As entradas custarão R$ 40.



Dirigido por Richard Lester, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr encaram o assédio das fãs com bom humor. O longa-metragem foi indicado a dois prêmios no Oscar e conta com uma icônica cena de abertura.

