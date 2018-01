Filhote do Metal

Arthur Caetano tem 10 anos mas já é um veterano em Rock in Rio (Foto: Jotabê Medeiros)

Jotabê Medeiros

Arthur Caetano tem 10 anos mas já é um veterano em Rock in Rio: está na sua segunda edição. Veio ao festival em 2011 para ver o Slipknot, e volta agora para ver Metallica (quer ouvir Sad but True) e Alice In Chains (Man in the Box). A família é de Botafogo. O pai, Frank, veio ao primeiro Rock in Rio, em 1985. A mãe, Daise Caetano, 35 anos, está em sua terceira edição.

“Também quero ouvir Aces High, do Iron Maiden. E domingo eu volto, para ver o Slayer”, diz o garoto, que afirma gostar do heavy metal “porque eu gosto”. Ele toca bateria e não tira a máscara – é lembrança do Slipknot e de seu primeiro festival de rock.

O Rock in Rio permite a maiores de 15 anos virem desacompanhados. Os menores têm de vir acompanhados dos pais e passar pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor para pegar uma pulseira que os identifica – caso se percam, os nomes dos pais e os telefones estarão registrados. Muitos metaleiros vêm com os filhos.