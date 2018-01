Filho de Preta Gil é acusado de agressão durante show

Roberta Pennafort

Francisco Müller, de 18 anos, filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, foi autuado por agredir uma menina de 13 anos no primeiro dia do Rock in Rio. A garota estava com os pais e relatou que Francisco, sem qualquer motivo, lhe deu um tapa no rosto ao passar por ela no gramado da Cidade do Rock. Testemunhas prestaram depoimento confirmando o que a menina contou. Afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.

Preta, que estava com amigos no festival, foi chamada, e prestou solidariedade à família da adolescente. Eles não se conheciam. Francisco prestou depoimento no posto do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos destacado para o Rock in Rio e disse que não se lembrava do ocorrido. Sua punição será comprar cestas básicas.