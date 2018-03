Filho de Nick Cave morre ao cair de penhasco

Um dos filhos do astro do punk Nick Cave morreu depois de cair de um penhasco em Brighton, litoral sul da Inglaterra, informou a polícia. O menino tinha 15 anos. “Nosso filho Arthur morreu na terça-feira à noite. Era nosso filho precioso, alegre e carinhoso”, afirmam o músico australiano e sua esposa, a modelo Susie Bick, em um comunicado.

“Pedimos a privacidade de que nossa família necessita neste momento difícil de dor”, acrescentam. A polícia explicou que Arthur foi encontrado gravemente ferido depois de cair do penhasco.



“Morreu em consequência de seus ferimentos no hospital. A morte não tem um caráter suspeito”, afirmou o porta-voz da polícia. Arthur tem um irmão gêmeo, Earl. Nick Cave, 57 anos, mudou para Londres com sua banda de punk The Birthday Party em 1980, mas a fama chegou com seu grupo Nick Cave and the Bad Seeds. (AFP)