Filho de Deborah Colker dirige palco Street Dance

Bruno Bastos (à esquerda) e Miguel Colker (de camisa cinza)

Clarice Cudischevitch

O nome por trás de uma das novidades do Rock In Rio 2013, o palco Street Dance, revela que os dotes artísticos vêm de família: Miguel Colker, 26 anos, foi convidado pela organização do evento para dirigir a atração, juntamente com Bruno Bastos. Filho da coreógrafa Deborah Colker, dona de uma das maiores companhias de dança do país, Miguel é diretor do Rio Hip Hop Kemp, um festival internacional de danças urbanas. Foi, inclusive, graças aos dois rapazes que Beyoncé dançou ao ritmo de “Ah, lelek lek lek” no primeiro dia do Rock In Rio. “O produtor dela nos pediu uma sugestão de algo bem carioca que ela pudesse cantar para cativar o público, e pensamos no ‘Passinho do Volante'”, conta Miguel. Após a apresentação da cantora norte-americana, o grupo Os Leleks pediu para tocar no palco Street Dance, mas foi vetado: “A organização do Rock In Rio achou melhor não por causa da briga judicial com o MC Federado”. Além de dirigir o palco Street Dance, Miguel também participa das apresentações de dança, sempre exibindo uma empolgação cativante