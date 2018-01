Filho de Anthony Kiedis canta uma música com o Red Hot Chili Peppers em show na Itália; veja

Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, convidou seu próprio filho para o palco durante uma apresentação da banda em Turim, na Itália, na segunda-feira, 10.

Everly Bear, de 9 anos, entrou acompanhado pelo pai antes da performance de Dreams of a Samurai, do novo álbum The Getaway, e cantou a primeira parte junto com Kiedis.

Um fã registrou o momento:

O Red Hot foi a segunda atração confirmada para o Rock in Rio 2017. A última passagem da banda pelo Brasil foi em 2013.