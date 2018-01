Filha de Beyoncé é mais nova a entrar no top da Billboard; veja outras celebridades apresentadas à fama pelos pais

Blue Ivy Carter é a mais nova artista da história a ter uma música na lista das mais tocadas da revista Billboard, que mede as paradas dos Estados Unidos. A filha recém-nascida de Beyoncé e Jay Z participa da canção Glory, feita pelo rapper com gravações do choro da criança em seus primeiros momentos de vida.

A música, que oficialmente foi lançada como Glory feat B.I.C, abreviação do nome da menina, entrou na parada de R&B e Hip Hop no último sábado, 7, na 74ª posição, de acordo com a Billboard. Ainda de acordo com a publicação, a ideia já havia sido executada antes por Steve Wonder, em Isn’t She Lovely, mas a canção não teria sido registrada oficialmente com a participação da filha do cantor, Aisha, nascida em 1977.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do recorde, a herdeira dos astros Beyoncé e Jay-Z não é a primeira filha de famosos a entrar para o mundo das celebridades com a ajuda dos pais. Desde pequenos, os filhos de Will Smith e da atriz Jada Pinkett, Willow e Jaden, participam de filmes e cantam.

Jaden Smith, de 13 anos, que protagonizou a versão mais recente de Karatê Kid e já gravou música com Justin Bieber, começou ao lado do pai no cinema interpretando seu filho, em a Procura da Felicidade, de 2006.

A caçula do casal, Willow, também participou de um longa estrelado por Will Smith, Eu Sou A Lenda, de 2007, mas ficou famosa mesmo como cantora, com hits que foram sucesso na Billboard.

No Brasil, a aparição de artistas junto aos pais também alavancou carreiras de personalidades bem sucedidas hoje, como o caso das atrizes Paloma Duarte e Cléo Pires, que apareceram nos mesmos trabalhos televisivos que suas mães, Débora Duarte (Grande Pai, do SBT, em 1991) e Glória Pires (Memorial de Maria Moura, de 1994).

Outros jovens tiveram sua imagem explorada pelos pais bem antes de saber o que é fama. Foi o caso de Sasha, única herdeira de Xuxa, que teve seus primeiros momentos de vida televisionados e exibidos no Jornal Nacional em 1998 e desde pequena participa dos DVDs musicais de Xuxa.

Lembrou de mais alguém? Comente!

Veja também: Nasce filha de Beyoncé