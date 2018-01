Filas de fãs na Cidade do Rock ultrapassam um quilômetro

Fábio Grellet/RIO

Os portões da Cidade do Rock, que sediará a partir desta sexta-feira (13) o Rock in Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, foram abertos às 14h, quando as filas de fãs já ultrapassavam um quilômetro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Viajei de Cuiabá durante todo o dia de ontem (12), e vim direto para cá. Não vejo a hora de aplaudir a Beyoncé”, contou a advogada Suzana Magalhães, de 27 anos, que aguardava a abertura dos portões desde às 5h.

O sol escaldante faz a alegria de vendedores ambulantes de bebidas (uma lata de cerveja não sai por menos de R$ 5) e de sombrinhas, usados para se proteger do sol (cada peça custa R$ 10).

A maioria do público foi de ônibus até o Terminal Alvorada, na Barra, a mais de dois quilômetros de distância da Cidade do Rock, e dali pegou um ônibus circular até as proximidades da portaria do evento. O ponto de desembarque mais próximo fica a um quilômetro da entrada.

TRÂNSITO CONGESTIONADO

O esquema especial de trânsito da Prefeitura para o Rock in Rio começou às 11h15m desta sexta-feira, pouco depois do horário previsto. As avenidas Salvador Allende, Abelardo Bueno e Olof Palme, além das ruas Abrahão Jabour e Pedro Calmon já têm trechos interditados. Com isso, há congestionamento nas principais vias da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá.