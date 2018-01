Fila da tirolesa implica com vips “furões”

Clarice Cudischevitch

Na tarde de hoje, na Cidade do Rock, que hoje está tomada por metaleiros vestidos de preto, um princípio de confusão aconteceu na fila da tirolesa, com espera de seis horas. Por causa do tumulto, o acesso de vips ao brinquedo foi cancelado. “Hoje temos um público mais denso, e a chance deles implicarem com a passagem dos vips é maior”, explica a coordenadora da tirolesa, Sheila Perez.

Nos outros brinquedos, no entanto, a situação estava mais tranquila do que de costume. Os coordenadores da montanha-russa, da roda gigante e do Turbo Drop afirmaram que as filas nos dias dos shows de metal ficam menores e o público é mais educado. “O problema mesmo são os ‘playboys’, que acham que podem tudo”, afirma Pedro Castagna, coordenador da roda gigante.

A tirolesa atraiu média de 750 pessoas por dia.