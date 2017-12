Beck e Blur confirmam participação em Festival

Roberto Nascimento

Após uma edição morna, rumores de que estava com os dias contados e comemorações da concorrência, o Festival Planeta Terra confirmou nesta manhã que está vivo, anunciando um sólido line-up para este ano. Blur, Beck e Palma Violets são os primeiros nomes revelados pelo festival, que será realizado no aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, em 9 de novembro. Será a sétima edição do evento, que tem esperanças de criar uma identidade na pista de pouso paulistana, já que o saudoso Playcenter não é mais, e o Jockey Club, onde o Terra foi realizado em 2012, é território do concorrente Lollapalooza. No ano passado, Leo Ganem, diretor do Lolla, comemorou em seu Twitter a suposta derrocada do festival: “Já enterramos o SWU, agora vai o Planeta Terra”, postou antes de ser criticado e apagar a mensagem. Mas a alegria não durou. O line-up do Terra, que tem agora parceria com a T4F, braço nacional da mega produtora Live Nation, sugere fôlego competitivo: Liderados por Daman Albarn, a turnê de reunião dos heróis do britpop Blur fica com o show principal e deve garantir o grosso das vendas. O prolífico cientista do pop, Beck, consagrado por crítica e público e cujo último disco é um livro de partituras com canções inéditas, consolida a força autoral do evento. Palma Violets, novos expoentes do pub rock inglês, bajulados pela crítica da ilha, chegam para validar o hype.