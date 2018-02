Festival Planeta Terra anuncia horários dos shows

O festival que trará Kings of Leon, Gossip, Garbage e The Drums a São Paulo no dia 20 de outubro anunciou o horário das suas atrações. Neste ano, o Planeta Terra mudou de locação e acontecerá no Jockey Club – e não mais no Playcenter, como era habitual.

Veja os horários da programação completa:

Main Stage

14h15 – Mallu Magalhães

15h30 – Best Coast

17h00 – Suede

18h30 – Kasabian

20h15 – Garbage

22h00 – Kings of Leon

Indie Stage

13h50 – Madrid

15h00 – Banda Uó

16h15 – Little Boots

17h45 – The Maccaabees

19h15 – Azealia Banks

20h45 – The Drums

22h15 – Gossip