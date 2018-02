Festival Curta Como Quiser abre inscrições

O festival Curta Como Quiser – 1.º Festival Multimeios de Curtas-Metragens está com inscrições abertas até quinta-feira, 13.

Dedicado exclusivamente ao formato, vai oferecer como prêmio a oportunidade de assinar a codireção de um documentário com o cineasta Jorge Bodanzky. Além disso, o melhor curta de cada categoria será contemplado com R$ 4 mil.

Os vencedores serão escolhidos por meio de votação de júri popular (pelo canal do festival no Sundaytv) e por júri profissional formado por profissionais do mercado audiovisual. Inscrições e informações no site Saiba Mais e Inscreva-se: www.curtacomoquiser.com.br.