Festival confirma Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, The Who e Roger Waters nos EUA

O Desert Trip vai mesmo acontecer: nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2016, as seis lendas do rock n’ roll mundial vão tocar no mesmo local onde ocorre o Coachella, em Indio, na Califórnia.

Os ingressos custam de US$199 (cerca de R$700, por um dia no setor mais barato) até US$1.599 (cerca de R$5.700, pelos três dias no setor mais caro).

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 9 de maio, próxima segunda-feira, às 14h (horário de Brasília).

Veja o vídeo divulgado pelo festival: