Festival Cine PE divulga programação em São Paulo

Quem estiver curioso para saber como será o Cine PE deste ano vai gostar da notícia. Nesta quarta-feira, 11, os organizadores do festival irão anunciar a programação da 16ª edição do evento durante cerimônia na Cinemateca Brasileira, na capital paulista.

Serão divulgados os longas-metragens participantes das mostras competitivas e das mostras paralelas e os homenageados do festival que acontece entre os dias 26 de abril e 02 de maio na cidade de Olinda, em Pernambuco.

Também será lançado o livro Cine PE – 15 anos do Maracanã dos Festivais que narra a trajetória do evento por meio de mais de 400 fotos.

A cerimônia na Cinemateca, para convidados, contará com a presença de atores e cineastas, como os diretores Fernando Meirelles e Cacá Diegues.

A programação da 16ª edição do Cine PE Festival do Audiovisual estará disponível no site do evento a partir do dia 12 de abril.

Cine PE Festival do Audiovisual em números:

Edições realizadas – 15

Público total – 325.000 pessoas

Horas de exibição total – 534 horas

Curtas-metragens exibidos – 566

Longas-metragens exibidos – 242

Artistas convidados – 337