Festival anuncia Iggy Pop no Brasil em outubro

Sem alarde, o Popload Festival anunciou via redes sociais que ninguém menos que Iggy Pop estará em sua próxima edição em São Paulo, nos dias 16 e 17 de outubro. O rei do punk rock toca no dia 16, ao lado ainda de Emicida, Todd Terje, Sondre Lerche e Natalie Prass, de acordo com o site do Festival.

No dia 17, estão escalados Belle & Sebastian, Spoon, Cidadão Instigado e Barbara Ohana.

Conhecido pelas performances mais viscerais da história do rock n’ roll, Pop atualmente está em turnê pela América do Norte e tem shows marcados para setembro na Europa.

Os ingressos já estão a venda: o passaporte para os dois dias custa R$ 520 pista e R$720 camarote, com direito à meia-entrada (R$260 e R$360). O ingresso para o primeiro dia, no primeiro lote, sai por R$270 pista e R$480 camarote, e para o segundo dia, R$320 e R$480. As entradas podem ser adquiridas online ou na Loja Japonique (Rua Girassol, 175, Vila Madalena, São Paulo, SP).

O Popload existe desde 2013 e já trouxe bandas como Tame Imapala, The XX, The Lumineers, Cat Power e Metronomy.