Festival anuncia atrações do Kidzapalooza

A quarta edição do Lollapalooza terá, novamente, um espaço dedicado às crianças: o festival anunciou nesta quarta-feira, 18, as atrações do Kidzapalooza: as bandas Hot Dogs For Free e Malaguetas (da School of Rock) e B-Boyz, grupo de cultura urbana.

De acordo com a organização, os DJs Chemical Surf e E-cologyk Vs Jakko, atrações do palco Perry, prepararam sets especiais para o Kidzapalooza.

O espaço também receberá profissionais da Led’s Tattoo, que ficarão das 12h às 18h desenhando nas crianças com “tinta atóxica”, entre outras atividades.

A ideia do Kidzapalooza é integrar os jovens cada vez mais ao mundo da música, segundo o comunicado do festival.

LINE UP – PALCO KIDZAPALOOZA

Sábado, 28 de Março

13h30 – 14h30: School of Rock (Hot Dogs for Free);

15h00 – 16h30: B-Boyz;

17h00 – 18h15: DJ Chemical Surf.

Domingo, 29 de Março

13h30 – 14h30: School of Rock (Banda Malaguetas);

15h00 – 16h30: B-Boyz;

17h00 – 18h15: DJ E-cologyk Vs Jakko.

