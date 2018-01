Festa de São Vito, no Brás, traz um pouco da cultura italiana a São Paulo

Em sua 98ª edição a já tradicional Festa de São Vito é uma das boas opções de diversão na cidade, e pode ser conferida até dia 3 de julho. Realizada desde 1918 pela colônia italiana do Brás, o evento é, primeiramente, uma celebração religiosa, trazida do sul da Itália e com fins assistenciais, sendo que toda a renda arrecada é destinada a uma creche grátis para cem crianças.

Como em toda boa festa italiana, e essa não seria diferente, a cozinha fica por conta das mammas, que se unem para preparar as deliciosas comidas, tradicionais da culinário pugliesa. Com idades variando de 70 a 89 anos, elas preparam pratos como a Guimirella (churrasco de fígado e folhas de louro), as massas – spaghetti, penne ou ricchitelle al sugo, calabresa ou puttanesca. Tudo de dar água na boca.

E tem mais, como o o molho ragú, que é aromatizado com basílico fresco e tomates maduros, sendo cozido por diversas horas. E as ficazzas (pizza alta), as ficazzellas (pastel frito com tomate, mussarela e orégano).

Doces? Opa, claro que tem! Que tal experimentar os típicos piccicatella, amaretti, castagnelle, pezza dolce e dormosa, canoli, sfogliatQue tlla, pastiera di grano. Ufa!

Para completar a alegria da festa, muita música italiana.

Veja como funciona a festa.

98ª. FESTA DE SÃO VITO

Rua Fernandes Silva nº 96 – Brás

Sábados, das 20h até 0h30; Domingo, das 19h às 23h.

Preço: Sábado R$ 70,00 com direito: 1 antepasto, 1 prato de macarrão spaghetti ou penne, 1 ficazzella, cadeira e mesa numeradas. Domingo R$ 40,00 com direito a 1 prato de spaghetti ou penne, cadeira e mesa numeradas.

Capacidade: 480 cadeiras em mesas com 20 (vinte) lugares numerados e total visibilidade para o palco.

