Fernanda Montenegro vai dirigir quadro do ‘Fantástico’ a partir do dia 30

Atriz de inúmeros recursos, Fernanda Montenegro vai experimentar, aos 87 anos, uma nova atividade artística: a de diretora. No dia 30 de março, ela começa a gravar o quadro Nelson Por Ele Mesmo (título provisório), que será transmitido durante o Fantástico, ainda sem data definida. Ela não participará como atriz.

Trata-se de uma série de quadros inspirados na obra de Nelson Rodrigues, escritos por ela e pelo poeta Geraldo Carneiro. Para isso, Fernanda vem relendo diversos textos do dramaturgo, especialmente os esportivos.

O quadro é um prosseguimento do trabalho que Fernanda já faz com a obra rodriguiana – desde outubro do ano passado, ela apresenta Nelson Por Ele Mesmo, leitura dramatizada que ela vai apresentar na abertura do próximo Festival de Teatro de Curitiba, que será inaugurado na terça, 28.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nelson Rodrigues escreveu Beijo no Asfalto (1960) a pedido de Fernanda, que, do autor, também interpretou A Falecida, no cinema.