Fenômeno da internet, Roberto Maia conversa com o ‘estadão.com.br’

Ele ainda não se apresentou ao vivo, mas já conta com mais de 1 milhão de fãs no Facebook. O paulistano Roberto Maia, de 27 anos, fala como tem sido construir uma carreira por meio da internet em uma conversa com ‘estadão.com.br‘ nesta quarta-feira, 28. A entrevista, via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google), será transmitida ao vivo a partir das 15h.

Com repertório baseado no sertanejo romântico, o cantor faz seu primeiro show nesta terça-feira, 27, às 22h, no Villa Country, em São Paulo, para divulgar as músicas do álbum de estreia, Dois Apaixonados. Participe do bate-papo com Roberto Maia enviando perguntas para estadaocultura @gmail.com

SERVIÇO:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Show lançamento Roberto Maia

Nesta terça-feira, 27, às 22h00

Local: Villa Country – Avenida Francisco Matarazzo, 774 (próximo ao metrô Palmeiras – Barra Funda)

Ingressos: R$ 30,00 (mulher) e R$ 50,00 (homem)

Outras informações: www.robertomaia.com.br