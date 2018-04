Felipe Titto posta vídeo para agradecer apoio dos fãs após infarto: ‘está tudo certo’

O ator Felipe Titto sofreu um ataque cardíaco na manhã deste domingo, 22. Apesar do susto, o paulistano, de 30 anos, foi internado na UTI do hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul da capital, e passa bem. Ele postou um vídeo no Instagram para dar notícias aos fãs.

Veja:

To vivão!! #SegueOBaile Um vídeo publicado por Felipe titto (@felipetitto) em Jan 22, 2017 às 3:17 PST

“Fala, galera, beleza? Estou passando aqui para dizer que estou no hospital mesmo, cheio de plug para os exames que o roteiro manda. Mas está tudo certo!”, disse o ator, no vídeo postado na noite do domingo, 22. “A princípio pode ser um surto de stress. Mas o mais possível é que esteja com dengue. Estava com suspeita há uns dois ou três dias. Mas se não for dengue, pode ser outra virose que ocasionou esse infarto do miocárdio, que foi o que tive. Estou internado por conta dos exames, para ver os resultados. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Podem ficar tranquilos. E quem não gosta de mim, pode chorar porque estou vivão”, completou.