Fãs vão visitar escadaria famosa de Rocky e encontram Sylvester Stallone

Três amigos foram visitar, no último dia 17, a escadaria do Museum of Art da Filadélfia – que ficou famosa depois que Sylvester Stallone, na pele de Rocky Balboa, passou a concluir suas cenas de treinamentos ali.

O que eles não esperavam era encontrar o próprio “Rocky” – Stallone estava por lá e tirou uma selfie com ele. De acordo com a Associated Press, Stallone está na cidade para gravar Creed, o próximo filme da série que ajudou a consagrar o ator e roteirista.

O ator teria dito: “Pareçam durões, caras!”, antes de tirar a foto.