Fãs reagem de várias formas ao saber que ‘How I Met Your Mother’ ficará no catálogo da Netflix

Após anunciar que tiraria de seu catálogo a série How I Met Your Mother, a Netflix voltou atrás e mantém a exibição das temporadas até o mês de setembro.

A comunicação da mudança de data não foi feita de forma direta, mas se deu como resposta a uma fã que se lamentava pelo fim de sua série preferida.

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

Na sequência do post em seu Twitter oficial da Netflix, vários outros assinantes e fãs comentaram a decisão do canal, alguns amaram, outros, nem tanto.

Pelo visto o público tanto amou a decisão de manter a série quanto ficou bem chateado, principalmente os que se apressaram para uma maratona de episódios.

FIQUEI ASSISTINDO ATÉ 00:00 ONTEM E HOJE PRA VCS ME DIZEREM QUE SAI SO SETEMBRO??? TO FELIZ MAS DECEPCIONADA