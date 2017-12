Fãs organizam homenagem para Belchior na Praça Roosevelt, em São Paulo

Com a notícia da morte do cantor e compositor Belchior, fãs começam a se organizar para prestar homenagens. Uma dupla de São Paulo convocou um evento para as 18h30 desta segunda-feira, 1, na Praça Roosevelt. Com o nome Canto para Belchior, a ideia dos organizadores é fazer versões das músicas à capela.

Clique aqui para acessar o evento no Facebook.

Realizado na região da Praia de Iracema, em Fortaleza, desde terça-feira, 25, o festival gratuito Maloca Dragão promoverá o show “Viva Belchior – tributo dos artistas cearenses ao rapaz latino americano”, que não integrava a programação inicial do evento.

A apresentação em homenagem contará com artistas da cena local, com artistas conhecidos como “pessoal do Ceará”, movimento de uma cena que contou com Rodger Rogério, Amelinha e Fausto Nilo. Nomes como Nayra Costa, da nova geração, também integrará a programação.