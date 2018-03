Fãs esperam mais de 24 horas na fila para assistir ao show do Metallica

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Fãs esperavam na madrugada de ontem, a 1,5 km da Cidade do Rock, o show da banda Metallica, principal atração deste domingo, 25, no festival. Os acampados reclamavam que a Prefeitura os obrigou a desmontar as barracas, o que fazia com que tivessem de esperar na chuva. Durante a noite, furtos e assaltos continuaram a acontecer nas imediações do Rock in Rio.

Os shows de Metallica, Motorhëad e Slipknot atraíram milhares de fãs da América Latina para o festival, e deve gerar o público mais internacionalizado do evento até agora. Apesar do policiamento ostensivo, inclusive com armas pesadas, a polícia não está conseguindo conter o avanço dos assaltantes e batedores de carteiras nas imediações da Cidade do Rock.