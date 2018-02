Fãs dos Racionais guardam lugar no palco desde às 6h

Clarice Cudischevitch – O Estado de S. Paulo

Fãs dos Racionais MC’s guardam lugar em frente ao palco da Estação Júlio Prestes, onde o grupo de rap deve se apresentar às 15h, desde as primeiras horas da manhã.

+ Racionais MC’s voltam à Virada após seis anos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Primeiro dia da Virada é marcado por confusões e mortes

Ingrid chegou à Virada Cultural às 22h deste sábado. Para assistir aos shows de Criolo e dos Racionais MC’s bem perto do palco, ela está em frente à grade desde as 6h. Reinaldo, também é fã dos rappers, foi à apresentação com o filho Ian, de 9 anos. Veja o vídeo: