Fãs do Pearl Jam chegam cedo para garantir bom lugar para assistir show

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Camisetas do Pearl Jam dominam o terceiro dia do Lollapalooza na tarde deste domingo, 31, no Jockey Club de São Paulo. A banda liderada por Eddie Vedder é a última a se apresentar e encerra a edição de 2013 do festival.

Empolgadas com o show do grupo americano, muitos fãs resolveram chegar cedo para garantir um bom lugar no Palco Cidade Jardim, onde a banda se apresenta às 20h45.

Uniformizada dos pés à cabeça, Cibele Macedo, 24, de Fortaleza, chegou às 6h: “Vi as duas apresentações que eles fizeram em São Paulo em 2011. Foi lindo. Espero que a de hoje seja tão mágica como as daquele ano”, diz a estudante.

Karina Rocha, 30, espera que o conjunto toque músicas que não foram incluídas no repertório das apresentações do Morumbi. “Ver o Pearl Jam pela terceira vez já é algo surreal. Se eles mudarem um pouquinho o set, ficarei ainda mais feliz”, afirma a enfermeira.

Além do Pearl Jam, The Hives, Kaiser Chiefs, Planet Hemp, Hot Chip e Vanguart são algumas das principais atrações do terceiro dia do festival Lollapalooza.

Segundo a organização do evento, a expectativa é de que 60 mil pessoas marquem presença na tarde deste domingo no Jockey Club de São Paulo.

Na sexta-feira, 52 mil pessoas viram o The Killers fazer uma apresentação de gala no primeiro dia de festival. Já no sábado, 30, 55 mil pessoas pelo Lollapalooza e presenciaram o feito histórico do Alabama Shakes no palco Alternativo.