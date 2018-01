Fãs de Jim Morrison fazem campanha para salvar a casa do cantor nos EUA

Um grupo de fãs de Jim Morrison quer preservar a casa que o vocalista do The Doors morou durante parte da adolescência em Albuquerque, no Novo México, nos EUA, e fazer dela um lugar turístico. Morrison morou no local entre os 12 e 14 anos, período em que seu pai, George S. Morrison, trabalhou na Base Aérea de Kirtland.

O historiador e fã Anthony Gomez é um dos que defende a preservação da casa. “Por ter vivido um tempo em Albuquerque, acho que ele deveria ser lembrado aqui”. Thelma Lue, a atual proprietária, diz que fãs de Morrison vão até o local de tempos em tempos. “Não me incomoda. Todos eles são inteligentes e agradáveis”.

Em Albuquerque, segundo a biografia No One Here Gets Out Alive, Morrison testemunhou um acidente de carro envolvendo uma família de índios. O ocorrido teria inspirado posteriormente algumas de suas músicas. Após a passagem pela cidade, a família do artista se mudou para Alexandria, no estado da Virginia.