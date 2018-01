Fãs de Green Day cantam ‘Bohemian Rhapsody’ em coro no Hyde Park; veja

O Green Day se apresentou no sábado, 1, no Hyde Park, em Londres, mas o que viralizou nos últimos dias foi um espetáculo dos fãs que aguardavam o início do show. Cerca de 65 mil pessoas estavam presentes quando o DJ decidiu tocar Bohemian Rhapsody, do Queen, e o resultado você pode conferir abaixo:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É de arrepiar.

A banda norte-americana fará quatro shows no Brasil em novembro.

Rio de Janeiro é a primeira cidade a receber o Green Day no dia 1º de novembro na Arena Rio; em seguida, a banda passa pela Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 3. Curitiba, por sua vez, é a terceira cidade da lista, recebendo o grupo no dia 5 na Pedreira Paulo Leminsky; e, por último, Porto Alegre tem show no dia 7 no estádio Beira Rio. Os ingressos para Rio e SP já estão à venda no Livepass.