Famosos torcem por Oscar inédito de Leonardo DiCaprio

HOLLYWOOD – A pouco mais de uma hora para o anúncio do oscar de melhor ator, Leonardo DiCaprio continuava recebendo apoio e elogios por sua atuação em O Regresso, filme que recebeu 12 indicações neste ano.

Em Hollywood, é praticamente dada como certa a vitória de DiCaprio por seu papel como Hugh Glass, após quatro indicações sem levar a estatueta.

“Não sei vocês, mas eu estou a favor do Leo!”, escreveu a cantora Lady Gaga no Twitter. “Ele nos abençoou com anos de histórias, merece”, completou. A britânica Adele também manifestou seu apoio na rede. “Boa sorte, Leo! Todos amam você, porque é o melhor”, tuitou.

