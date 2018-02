Faith No More confirma álbum e divulga datas da nova turnê mundial

O Faith No More confirmou nesta semana que vai lançar um disco com músicas inéditas depois de 18 anos. A banda norte-americana também revelou os locais e as datas da turnê que fará em 2015. O quinteto dá início à série de apresentações no dia 15 de abril em Vancouver, no Canadá, se estendendo com shows até 15 de maio, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. O grupo também passa por Japão e Austrália.

Em novembro do ano passado, o Faith No More divulgou o primeiro single do novo trabalho. Motherfucker foi produzida pelos próprios integrantes da banda. À época, o baixista Bill Gould disse à Revista Rolling Stone que a canção capturava o verdadeiro espírito do conjunto nos últimos anos.

Todas as faixas do álbum foram gravadas de forma totalmente independente. O disco, ainda sem nome, chegará às lojas em maio deste ano com um selo próprio, a Reclamation Records. “É muito importante ter apenas nós mesmos como responsáveis neste ponto da nossa carreira. E essa música fala justamente sobre isso,” afirmou Gould à revista.

O segundo single do disco será Superhero, que vai sair em vinil de sete polegadas no dia 17 de março e em plataformas digitais no dia 31 do mesmo mês. O último CD da banda liderada pelo vocalista Mike Patton foi Album of The Year, de 1997.

“Tudo que fazemos, nossa química, a maneira que tocamos. Sempre seremos assim. Somos únicos, isso nos deixa ainda mais animados. A idade avançada [somos quase cinquentões!], felizmente, não reflete na nossa energia nos palcos e na maneira de fazer música. Continuamos muito vivos”, conclui Bill Gould.