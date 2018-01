Fábio Jr. ironiza Lula e critica a ‘roubalheira’ no Brazilian Day

Com direito à transmissão ao vivo e coros de ‘ei, Dilma, vai…’, Fábio Jr. protagonizou o Brazilian Day, evento anual que reúne brasileiros em Nova York, EUA, no último domingo, 6.

“Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil, né? Desordem e roubalheira, é uma quadrilha”, disse o cantor, para aplausos entusiasmados do público.

“Eu tenho vergonha alheia de ver nossos governantes, todo mundo roubando, todo mundo metendo a mão… Dilma, Lula, José Dirceu, PMDB, vocês não têm mais o que fazer não, p*?”, continuou.

Em seguida, a plateia (vestida de verde e amarelo e com buzinas de gás) entoou o coro xingando a presidente. O músico não diz as palavras, mas movimenta o microfone na direção do público.

Em seguida, ele ironizou o ex-presidente. “Vocês sabem onde está aquele dedinho que o Lula perdeu, né, onde ele enfiou? No nosso. E dói para caramba.”

“É uma pena, um país como o Brasil, um povo bacana para caramba, do bem, sendo sacaneado. Mas depende de cada um de nós também, vamos mudar essa p*”, ainda desabafou Fábio Jr.