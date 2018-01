Fã sobe ao palco com o Green Day e toca clássico do ‘Dookie’; veja

Não é todo dia que um fã tem a sorte de tocar com a sua banda preferida. Mas isso aconteceu com um jovem em um show do Green Day no último domingo, 23, em Chicago.

Ele segurava um cartaz “eu sei tocar todas as músicas do Dookie”, se referindo ao disco de 1994, e Billie Joe Armstrong então o chamou para o palco para tocar When I Come Around. E o cara mandou bem. Veja o vídeo (via NME):

O 12.º álbum de estúdio do Green Day, Revolution Radio, foi lançado no início de outubro e estreou no topo das paradas americana e britânica.

Uma adaptação para o cinema do disco American Idiot também está a caminho.