Fã sai em estado grave do Lollapalooza

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Um fã foi removido agora há pouco do Jockey Club em estado “muito grave”, segundo paramédicos que o atenderam. Ele chegou inconsciente por volta das 15h em uma maca durante o show da banda britânica Foals ao posto médico do lado esquerdo do palco Butantã. Meia hora depois, sem sucesso na sua reanimação, os médicos o encaminharam para o Hospital Santo Amaro, segundo o motorista da ambulância.

“Não sabemos o que é, se é uma mistura de bebida com alguma droga. Pode ser qualquer coisa. Esse procedimento é habitual, ele está indo para um hospital com o qual tem convênio médico. Está desmaiado”, disse um dos paramédicos.