Exposição sobre o Nirvana chega a São Paulo no dia 12 de setembro

A exposição Nirvana: Taking Punk to the Masses chega a São Paulo no dia 12 de setembro, depois de passar pelo Rio. A mostra ficará em cartaz até 12 de dezembro no Lounge Bienal do Parque do Ibirapuera. Os ingressos (R$35 e R$25) já estão à venda através do site www.ingressorapido.com.br.

A mostra reúne registros que resgatam o surgimento da banda em 1987, o processo criativo e um mural com 21 discos que fazem parte do acervo pessoal do baixista Krist Novoselic.

Nirvana: Taking Punk to the Masses será distribuída numa área de aproximadamente 800 metros quadrados, com mais de 200 peças entre instrumentos icônicos, fotos, vídeos, depoimentos, álbuns, objetos pessoais dos integrantes, cartazes, entre outras peças que vão desde a origem do grupo, em Aberdeen, às grandes turnês internacionais.

A mostra é promovida pela plataforma Samsung Conecta.

SERVIÇO

Lounge Bienal – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera, São Paulo – SP.

Passarela Ciccillo Matarazzo – Parque Ibirapuera.

(11) 5576-7640.

Horários de visitação: de terça a sexta: das 10h às 19h.

Sábados, Domingos e Feriados: das 10h às 20h.

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

R$ 25,00 de terça a quinta; R$ 35, sexta a domingo.