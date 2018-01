Exposição sobre ‘Game of Thrones’ vai começar a rodar o mundo ainda este ano

A série de maior sucesso da atualidade, Game of Thrones vai ganhar uma exposição oficial e itinerante ainda este ano, logo após a exibição da sétima temporada.

De acordo com a Entertaiment Weekly, a Game of Thrones: The Touring Exhibition vai começar a rodar o mundo em meados de outubro e novembro, começando pela Europa. Na exposição, os fãs vão poder observar roupas, objetos e cenários originais da série de sucesso da HBO.

Segundo a publicação, a exposição será dividida por temas que irão retratar fielmente o que é visto na telinha em Westeros, como o Norte, Meereen, Castelo Negro, o a sala do Trono de Ferro em King’s Landing e mais.

Os locais específicos que receberão a Game of Thrones: The Touring Exhibition e as datas serão divulgados em breve pela HBO.

Vale lembrar que a sétima e penúltima temporada da série começa a ser exibida a partir do dia 16 de julho na HBO.