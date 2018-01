Exposição ‘Rá-Tim-Bum, o Castelo’ ganha projeção mapeada esta semana

A exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo, em cartaz no Memorial da América Latina, vai ganhar este final de semana uma nova atração que poderá ser vista por seus visitantes. A partir de sábado, 1º, a fachada do Castelo vai ganhar um espetáculo tecnológico de projeção mapeada.

Com entrada gratuita em sua área externa, a Rá-Tim-Bum, o Castelo terá aos finais de semana um espetáculo de luz de aproximadamente 10 minutos, a maior duração já registrada para este tipo de intervenção, de acordo com a organização. Na projeção, serão exibidos trechos de alguns episódios do programa.

Segundo o Memorial da América Latina, o espetáculo é inspirado em shows de luzes apresentados em grandes parques do mundo. O vídeo mapping de Rá-Tim-Bum, o Castelo, que contará com diversos efeitos especiais, terá apresentações serão sempre aos sábados e domingos, às 19h30 e 21h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a área interna da exposição, os ingressos estão à venda no site. Inicialmente programada até maio, a Rá-Tim-Bum, o Castelo foi prorrogada até 30 de setembro.