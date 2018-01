Exposição O Mundo de Tim Burton tem novo lote de ingressos à venda

A partir das 12h desta quinta-feira, 7 de janeiro, o MIS coloca à venda um novo lote de ingressos para a exposição O Mundo de Tim Burton. A venda é exclusiva pelo site e aplicativo da Ingresso Rápido. O museu será a primeira instituição da América Latina a receber a exposição do cineasta norte-americano, que fica em cartaz de fevereiro a maio.

Os ingressos são exclusivos para os dias 9, 10, 12, 16, 17 e 19 de março. As entradas serão vendidas de hora em hora com lotes das 10h às 20h (9, 10, 16 e 17) e das 9h às 21h (12 e 19). O valor do ingresso é de R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública).



Mais de 500 itens, entre desenhos, pinturas, fotografias, fotos, bonecos, maquetes, storyboards, fantasias, objetos pessoais e de sua filmografia são exibidos na exposição O Mundo de Tim Burton estreia em São Paulo dia 3 de fevereiro de 2016.

