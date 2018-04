Exposição de Marina Abramovic na Luciana Brito é prorrogada

A temporada de Back to Simplicity, da performer Marina Abramovic, foi estendida até o dia 12 de fevereiro na Luciana Brito Galeria (Rua Gomes de Carvalho, 842, Vila Olímpia). “A visitação está intensa”, diz a representante de Abramovic no Brasil, Luciana Brito. A exposição é gratuita. Assista no vídeo a explicação da artista sobre suas obras e palestra. Abramovic é conhecida por explorar os limites do corpo e da mente e leva sua arte por galerias do mundo inteiro. A mostra ainda traz uma retrospectiva com as principais obras de sua carreira e a série The Kitchen (2009). Mais informações no site da galeria.

